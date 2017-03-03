Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Состоялся первый за долгое время контакт между представителями НАТО и Минобороны России

BNS
BNS
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, сообщает Минобороны РФ.

"Телефонный разговор состоялся по инициативе натовской стороны 3 марта", - сказано в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу.

"Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия-НАТО решения о заморозке отношений", - отмечается в сообщении.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, перспективам восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участию представителей Альянса в международных мероприятиях, проводимых оборонным ведомством России", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается также, что Герасимов "привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС (объединенных вооруженных сил) НАТО".

"Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе", - говорится в сообщении.

Герасимов проинформировал Павела "о ключевых международных мероприятиях и учениях, организуемых российским оборонным ведомством в 2017 году", сказано в сообщении.

Герасимов и Павел "договорились о продолжении подобных контактов", сказано в пресс-релизе.

После аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала военных действий на Украине альянс приступил к расширению своего присутствия в почувствовавшей себя неуверенно Восточной Европе.

В связи с военным конфликтом на Украине альянс прервал военные контакты с Россией, однако дипломатические и прочие контакты продолжились и позднее.

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