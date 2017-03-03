Хельмен Кютт: предоставить государственную правовую помощь жертвам семейного насилия – важный шаг

Председатель парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт считает эту инициативу очень важным шагом.

«В центрах поддержки женщин я слышала много грустных историй, когда женщины, которые стали жертвами семейного насилия, нуждались в правовой помощи, но у них просто не было возможности ее оплатить. В то же время получение государственной правовой помощи сейчас может оказаться весьма сложным процессом», - сказала экс-министр социальной защиты Хельмен Кютт.

«Уверенность в том, что женщина может обратиться в суд для того, чтоб защитить свои права и права своих детей, станет четким сигналом как для насильников, так и для всего общества: государство встанет на защиту слабых. Такой шаг сделает наш дом более безопасным и сократит число случаев семейного насилия», - надеется Хельмен Кютт.