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Хельмен Кютт: предоставить государственную правовую помощь жертвам семейного насилия – важный шаг

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Министр здоровья и труда Евгений Осиновский отправил министру юстиции предложение о том, чтобы жертвы семейного насилия могли бы получить государственную правовую помощь.

Председатель парламентской социальной комиссии Хельмен Кютт считает эту инициативу очень важным шагом.

«В центрах поддержки женщин я слышала много грустных историй, когда женщины, которые стали жертвами семейного насилия, нуждались в правовой помощи, но у них просто не было возможности ее оплатить. В то же время получение государственной правовой помощи сейчас может оказаться весьма сложным процессом», - сказала экс-министр социальной защиты Хельмен Кютт.

«Уверенность в том, что женщина может обратиться в суд для того, чтоб защитить свои права и права своих детей, станет четким сигналом как для насильников, так и для всего общества: государство встанет на защиту слабых. Такой шаг сделает наш дом более безопасным и сократит число случаев семейного насилия», - надеется Хельмен Кютт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевгений осиновскийсемейное насилиеХельмен Кютт
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