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Кампания Спасательного департамента в Кохтла-Ярве: зарегистрируйтесь для бесплатной консультации

Евгения Зеленская
Евгения Зеленская
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С первого марта большая кампания по пожаробезопасности от Спасательного департамента стартовала и в Кохтла-Ярве. В течение целого месяца можно звонить по номеру 1524, чтобы зарегистрироваться для бесплатной подробной консультации на тему безопасности своего жилища.

Спасатели придут к вам домой, помогут проконтролировать состояние дымового датчика, при необходимости помогут с его установкой. Им можно будет задать любые вопросы на тему того, как сделать ваш дом безопасным.

Данные, приведенные на брифинге Спасательного департамента, прошедшем 1 марта в Йыхви, руководителем Идаского спасательного центра Айларом Хольцманом, неутешительны: Ида-Вирумаа, к сожалению, остается в лидерах по количеству пожаров на тысячу жителей. Именно потому в 2017 году было решено обратить особенное внимание на наш регион, в частности, на два крупных города – Нарву и Кохтла-Ярве. В Нарве подобная кампания стартовала с 14 февраля, в Кохтла-Ярве, как уже говорилось выше, с начала марта.

В минувшем году на территории Кохтла-Ярве было зарегистрировано 108 возгораний помещений, большинство из них по улице Калеви и Ярвекюла теэ (Ярвеская часть), в Ахтмеской части города здания, в которых случилось возгорание, более рассредоточены. В Ахтмеской части в прошлом году произошло 31 возгорание зданий, в Ярвеской части – 57, в Ору зафиксировано 7 таких случаев, в Сомпа – 9, в Вийвиконна – 1. По большей части причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем (курение, открытый огонь, детские игры с огнем и проч.), в ряде случаев это связано с проблемами в электрических системах, выходом из строя электроприборов, и небольшой процент – это предумышленные поджоги.

В 2016 году из поврежденных огнем 65 жилых помещений в 32 случаях отсутствовал дымовой датчик, в 13 - установить его наличие не представлялось возможным из-за степени повреждения жилого помещения вследствие пожара, и в 20 случаях дымовой датчик был установлен. Статистика говорит в пользу повышения степени осведомленности горожан, поскольку в 2015 году из 56 загоревшихся жилых помещений дымовые датчики были установлены только лишь в трех. Однако, по мнению руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцмана и руководителя бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Майдо Нольвака, ситуация все еще далека от идеальной. Дымовой датчик должен быть установлен в каждой квартире – это поможет спасти не только имущество в случае пожара, но и зачастую саму жизнь. В 2016 году в пожарах в Кохтла-Ярве погибли 2 человека, спасли из огня шестерых.

По словам присутствовавшей на брифинге вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, самоуправление активно сотрудничает со Спасательным департаментом как по части превентивной работы, так и по части обмена информацией. Факт тесного и успешного сотрудничества с городом подтвердил и руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцман.

Кроме того, город пытается по возможности избавляться от зданий-призраков, которые, к сожалению, периодически горят. В данный момент производится снос печально известного общежития на Калеви, 33, планируется снос старой школы в Сомпа.

Цель большой кампании, направленной на информирование и разъяснение, – снижение случаев пожаров и пострадавших в них. Этого можно достичь только в том случае, если люди перестанут пренебрегать установкой в своих квартирах дымовых датчиков. Кроме того, часть возгораний происходит по причине вышедшей из строя бытовой техники, так, например, в Кохтла-Ярве зафиксировано несколько случаев возгорания стиральных машин. Работники Спасательного департамента говорят, что причин подобных возгораний обычно две: первая – слишком много белья набивают в барабан стиральной машины, не считаясь с описанным в инструкции ограничением, вторая – стиральная машина очень старая. Спасатели обращают внимание на то, что электроприборы необходимо проверять и обновлять, дабы избежать потенциальной опасности в связи с выходом их из строя.

Отдельная серьезная тема – газовые колонки. Здесь тоже несколько причин, при которых они могут спровоцировать взрыв. Например, стоит обратить внимание на то, что ни в коем случае нельзя без вмешательства специалистов, производя ремонтные работы, переносить газовую колонку из кухни в ванную. Также опасно курение вблизи газовых приборов.

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