Китаянка Тань Чжунъи стала шестнадцатой чемпионкой мира по шахматам

Тай-брейк финального матча против Анны Музычук с укороченным контролем времени завершился победой представительницы Поднебесной со счетом 1,5:0,5, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации .

По итогам четырех партий финала с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2.

Призовой фонд чемпионата мира составляет 470 тысяч долларов, из которых 60 тысяч получит победительница, пишет newsru.com.

Отметим, что Музычук, выбившая на полуфинальной стадии россиянку Александру Костенюк, была явной фавориткой финального матча. Чжунъи занимала место во втором десятке сводного рейтинга участниц турнира.

Китайская шахматистка, которой в конце мая исполнится 26 лет, стала 16-й обладательницей женской короны и теперь ей предстоит защищать свое звание в матче против победительницы серии Гран-при - своей соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь.

Чемпионский матч 2018 года, предположительно, пройдет в Ханты-Мансийске.

Последние 20 лет Международная шахматная федерация (ФИДЕ) определяет чемпионок мира как по матчевой, так и по нокаут-системе.

Титул чемпионки мира по шахматам среди женщин разыгрывается с 1927 года. Первой обладательницей короны была москвичка Вера Менчик, которая переехала в Великобританию и погибла в 1944 году во время бомбардировок Лондона. Вплоть до 1991 года в турнире побеждали исключительно советские шахматистки.