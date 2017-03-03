Стало известно, с кого будет взиматься плата за пользование автодорогами

Изменение планов связано с позицией Еврокомиссии, которую не убедили аргументы Министерства экономики Эстонии, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

Когда министерство экономики в декабре выступило с идеей взимать плату с грузовиков за пользование дорогами, речь шла об автомобилях массой от 12 тонн, хотя Еврокомиссия придерживается мнения, что автомобили меньшей массы можно освобождать от налога только в исключительных случаях, у министерства были убедительные аргументы против этого.

В частности, глава дорожного отдела минэкономики Лаури Кюннапуу указывал, что нельзя ухудшать положение владельцев небольших грузовиков, потому что они обслуживают сельские магазины,а министр экономики Кадри Симсон также отметила, что такие грузовики, в основном используемые на внутригосударственных маршрутах, уже и так обременены акцизом на дизтопливо.

По словам Кюннапуу, собственник грузового автомобиля массой от 3,5 тонн до 12 тонн в среднем будет платить за пользование дорогами 500 евро в год.