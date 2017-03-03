На днях американские СМИ встревожили американскую общественность информацией о встречах генпрокурора Джеффа Сешнса с Кисляком. Вскоре после этого Сешнс собрал пресс-конференцию, на которой объявил о том, что он самоустраняется от любых расследований, связанных с контактами представителей Трампа с Россией во время избирательной кампании.

В четверг газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер также встречались с Кисляком вместе с экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном, которому общение с российским послом стоило должности.

"Могу сказать одно - собственно, послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов как с официальными лицами исполнительной власти, так и с парламентариями, общественными деятелями, неправительственным организациями, и эта практика никогда никем не оспаривалась", - подчеркнул в пятницу Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "все это очень похоже на охоту на ведьм". "Или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США, как в цивилизованной стране, миновали", - добавил министр иностранных дел России.

1 марта газета The Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс дважды в преддверии выборов встречался с российским послом. Однако в январе на слушаниях в конгрессе по поводу утверждения на пост генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России, говорилось в статье.

Как выяснилось, Сешнс отвечал на вопрос сенатора-демократа Ала Фрэнкена о том, что тот сделал бы, если бы узнал о доказательствах, что кто-либо, связанный с избирательным штабом Трампа, общался с российским правительством в период президентской кампании. Сешнс заявил, что не знает о каких-либо подобных действиях, и подчеркнул, что у него не было контактов с русскими.

Генпрокурор после публикации WT подтвердил, что встречался с Кисляком в июле и в сентябре прошлого года, когда был сенатором от штата Алабама, членом комитета сената по делам Вооруженных сил и советником Трампа по внешней политике. Он отметил, что предвыборная кампания на встречах с российским дипломатом не обсуждалась. Накануне генпрокурор взял самоотвод от расследования любых дел, которые связаны с возможным вмешательством России в выборы президента США.