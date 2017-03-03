Центр передового опыта НАТО: отделение стран Балтии от сетей бывшего СССР нужно оценивать и с точки зрения безопасности

Он рассказал, что в конце 2015 года центр закончил углубленное исследование ситуации с энергетической безопасностью в НАТО, но его результаты засекречены.

Один из выводов состоит в том, что отделение стран Балтии от системы BRELL вызывает известные риски энергетической безопасности.

Принято политическое решение отделиться от системы до 2015 года. Затраты на проект могут быть частично покрыты из средств ЕС. Рассматриваются два пути синхронизации электросетей - через Польшу и через Финляндию.

То, что страны Балтии соединены с белорусской и российской сетями, создает проблемы, в частности, в управлении перегрузкой и суточными колебаниями рынка, отметил специалист.