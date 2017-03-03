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В Ида-Вирумаа можно купить приличную двухкомнатную квартиру всего за пару тысяч евро

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Цены на недвижимость на Северо-Востоке низкие. Если двухкомнатная квартира в столице стоит примерно 100 000, то в Ида-Вирумаа - около 2 000 евро. 

Квартиры

Если не принимать во внимание аукционные торги, то самая дешевая квартира в Ида-Вирумаа стоит всего 850 евро. Квартира находится в волости Люганузе в построенном в 1974 году доме. Квартира требует ремонта.

Самая дешевая в Ида-Вирумаа двухкомнатная квартира. Фото: KV.EE

Самая дорогая двухкомнатная квартира в Ида-Вирумаа находится в Нарва-Йыэсуу. Площадь - 76,4 м² , цена - 170 000 евро. Дом постройки 2008 года стоит недалеко от моря, квартира в очень хорошем состоянии.

Самая дорогая двухкомная квартира в Ида-Вирумаа. Фото: KV.EE

Цена обычной двухкомнатной квартиры площадью 40–50 м2 в Ида-Вирумаа - примерно 10 000 евро. Однако протсо пригодную для жилья квартиру можно купить и за 3 000 евро. 

Средняя двухкомнатная квартира в Ида-Вирумаа стоит примерно 10 000 евро. Фото: KV.EE

Квартира за 3800 евро в Кохтла-Ярве. Фото: KV.EE

Дома

Небольшая дача или садовый домик могут стоить две-три тысячи. Однако самый дешевый частный дом в Ида-Вирумаа стоит 7 500 евро. Это - стометровый дом с большим участком в волости Авинурме. 

Самый дорогой дом в Ида-Вирумаа стоит 850 000 евро. Двухэтажная вилла в Нарва-Йыэсуу построена десять лет наза и находится в 350 метрах от моря. 

Средний реновированный дом из 4-5 комнат стоит в Ида-Вирумаа примерно 70-80 тысяч евро.

Вилла в Нарва-Йыэсуу. Фото: KV.EE

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