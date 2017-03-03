Фото: тайный интерьер этого дома введет вас в ступор

Когда Джон Тревильян купил в 1990 году этот дом в графстве Эссекс в Великобритании, это было обычное жилище для одной семьи, сообщает издание HouseBeautiful. Однако новый владелец имел далеко идущие планы и начал перестройку, которая продолжалась 25 лет и превратила четырехкомнатный дом в необычное здание из 13 комнат, каждая из которых рассказывала свою историю.

Фото: Talliston House

Ни одна комната не похожа на соседние. Среди них есть Зеркальный коридор, Звездная комната, Футуристическая комната и так далее.

Фото: Talliston House

По словам самого Тревильяна, у нег получился дом, где остановилось время. Все жилище - одно огромное произведение искусства, состоящее из множества таинственных закоулков и схронов. Только антиквариата в доме насчитывается 1500 единиц.

Фото: Talliston House

На сегодняшний день дом Тревильяна уже почти готов, и хозяин решил открыть его для посетителей. Бронировать можно и экскурсии, и ночевки в комнатах, находящихся как в самом доме, так и в находящихся в саду строениях.

Остальные фотографии смотрите на странице Talliston House.