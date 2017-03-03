Российские власти отвергли рекомендации ЕСПЧ по предотвращению пыток задержанных в полиции

"Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию", - цитирует РБК этот документ за подписью Матюшкина. При этом РФ признала нарушения прав Выржиковского на жизнь и человечное обращение. "Нарушение статей 2 и 3 (Европейской конвенции о защите прав человека) имело место в данном случае", - сказано в позиции России по жалобе Шмелевой. Оба документа датированы январем 2017 года, уточняет агентство.

7 сентября 2015 года ЕСПЧ уведомил правительство РФ о жалобе Шмелевой, предложив пойти с ней на мировую и принять системные меры против насилия в полиции.

Выржиковского задержали 1 октября 2010 года, вломившись в его квартиру на проспекте Славы в Петербурге, доставили в здание УВД по Московскому району, где несколько часов избивали и пытали, рассчитывая получить нужные показания. Затем его перевезли в другой полицейский отдел в том же районе, откуда спустя некоторое время его отвезли на скорой помощи в больницу N26, где 10 октября Выржиковский скончался от нанесенных ему страшных травм.

После того как эта история стала достоянием гласности, было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2012 года суд вынес приговор шестерым стражам порядка по обвинению в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Четверо из них получили от двух до восьми лет лишения свободы, двое отделались условными сроками.

Однако в 2015 году апелляционная инстанция отменила этот приговор и вернула дело в петербургский главк Следственного комитета, где расследование приостановили. Мать Выржиковского пыталась обжаловать это решение в суде, но следствие не возобновили до сих пор.