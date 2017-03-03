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В феврале чаще других политических партий СМИ Эстонии упоминали Центристскую партию

BNS
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СМИ и интернет-издания Эстонии в феврале чаще других политических партий упоминали Центристскую партию — в 1674 новостях и статьях.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за Центристской партией по частоте упоминаний следовали Партия реформ ( 1163 упоминания), Социал-демократическая партия (931 упоминание), Союз Отечества и Res Publica ( 865 упоминание), Свободная партия ( 527 упоминаний) и Консервативная народная партия ( 493 упоминания).

Из не представленных в Рийгикогу партий СМИ упомянули в феврале Зеленую партию 59 раз,

Партию народного единства 14 раз, Объединенную левую партию 12 раз, Партию свободы Эстонии - Собрание земледельцев — 5 раз, а Партию независимости Эстонии СМИ упомянули три раза.

Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны, а также телевидение и радио. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконсервативная народная партияпартия реформсвободная партиясоциал-демократическая партиясоюз отечества и res publicaцентристская партия
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