Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти

На состоявшейся в пятницу эстафете стартовали 16 команд, но закончить гонку смогли только 12, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Эстонские лыжники Райдо Рянкель и Алго Кярп на своих этапах пытались оставаться в основной группе, но в современном лыжном спорте разница в классе между фаворитами и всеми остальными слишком велика. Уже после второго этапа завершилась гонка для сборных Украины, Польши и Румынии, представители которых отстали более чем на круг, что по действующим правилам означает выбывание команды из борьбы.

А после третьего этапа, где за эстонскую команду бежал Каарел Таммъярв, завершилась гонка и для сборной Эстонии. Айвар Рехемаа принял эстафету спустя 6 минут после лидеров и не успел даже уйти со стадиона.

Первыми стали лыжники из Норвегии. Серебро досталось российской четверке, а третье место - у шведов.