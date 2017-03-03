Эстония намерена усилить дипломатическое присутствие в США

"Мы хотим усилить дипломатическое присутствие в США, чтобы тем самым лучше информировать новое руководство США о состоянии политики безопасности Эстонии - прежде всего о необходимости трансатлантических отношений, чтобы лучше говорить о состоянии региональной безопасности, и исходя из этого своим председательством в ЕС вносить вклад в развитие сотрудничества ЕС и США, - сообщил BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Стен Юур. - Кроме того, совместно с Министерством экономики и коммуникаций и EAS мы хотим ускорить взаимодействие Эстонии и США в сфере экономики. Мы также хотим вносить больший вклад в общественную дипломатию, прежде всего в отношения мозговых центров и медиа-изданий".

По словам пресс-секретаря, с приоритетами внешней политики и планами в отношениях с США правительство Эстонии было ознакомлено в феврале на совещании кабинета министров, а конкретные шаги в этом направлении можно ожидать в ближайшее время, когда правительство утвердил ходатайство МИД.

В конце февраля министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что МИД планирует усилить посольство в Вашингтоне.

В настоящее время в посольстве Эстонии в Вашингтоне работают 17 человек.