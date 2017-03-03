Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы

По мнению Валликиви, используемое популистами преувеличение фактов может привести к принятию законов, которые затруднят деятельность адвокатов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В качестве примера адвокат приводит криминализацию "разжигания ненависти". По словам Валликиви, границу приемлемого в подобных вопросах определить крайне сложно, и такой закон может стать шагом к авторитарному обществу. "Закон — как топор: его можно применять как во благо, так и во вред. Все зависит от того, в чьи руки попадет этот топор", - сказал юрист.

Комментируя ситуацию с доступностью адвокатских услуг в Эстонии, председатель адвокатуры отметил, что единственное место, где по-прежнему наблюдается нехватка ресурсов — это государственная правовая помощь.