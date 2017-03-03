Если банк не дает кредит: эти пять квартир можно элементарно купить в рассрочку

1. Трехкомнатная квартира в Антсла, Вырумаа

Фото: KV.EE

Квартира площадью 67м2 требует солидного ремонта, но и стоит всего 5000 евро, которые можно заплатить частями.

2. Однокомнатная квартира в Кристийне, Таллинн

Фото: KV.EE

Если вы хотите жить в столице и не нуждаетесь в большой площади, стоит рассмотреть это предложение. Площадь мини-квартирки - 12 м2, цена - 33 000 евро, которые можно платить постепенно, по составленному графику.

3. Трехкомнатная квартира в Курессааре

Фото: KV.EE

На Сааремаа можно купить в рассрочку трехкомнатную 70-метровую квартиру стоимостью 41 000евро. Максимальный срок рассрочки - семь лет!

4. Четырехкомнатная квартира в Пярну

Фото: KV.EE

В Пярну, на улице Май, ждет желающих выплачивать в рассрочку 82 000 евро отличная только что отремонтированная четырехкомнатная квартира с хорошей планировкой на обе стороны дома.

5. Шестикомнатная квартира в Нарве

Фото: KV.EE

Безусловно выгодное предложение - просторная двухуровневая квартира площадью 150 м2 с хорошей отделкой. Цена - 130 000 евро, возможность нотариально заверенного договора рассрочки. Первый взнос - 5000 евро.