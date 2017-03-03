Трамп ответил на нападки демократов архивной фотографией сенатора Шумера с Путиным

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Какое лицемерие!" - возмутился Трамп, сообщает портал Newsru.com.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

Шумер не оставил опубликованную президентом фотографию без ответа. "Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?" - цитирует демократа РИА "Новости".

Несколькими днями ранее газета The Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс дважды в преддверии выборов встречался с российским послом. Однако в январе на слушаниях в конгрессе по поводу утверждения на пост генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России.

После статьи The Washington Post генпрокурор изменил свою позицию. Он подтвердил, что встречался с Кисляком в июле и в сентябре прошлого года, когда был сенатором от штата Алабама, членом комитета сената по делам Вооруженных сил и советником Трампа по внешней политике. Он отметил, что предвыборная кампания на встречах с российским дипломатом не обсуждалась.