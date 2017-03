Трамп ответил на нападки демократов архивной фотографией сенатора Шумера с Путиным

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Какое лицемерие!" - возмутился Трамп, сообщает портал Newsru.com.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA