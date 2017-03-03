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Трамп ответил на нападки демократов архивной фотографией сенатора Шумера с Путиным

Rus.Postimees.ee
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал архивную фотографию Чака Шумера, лидера демократов в сенате, на которой он запечатлен рядом с российским лидером Владимиром Путиным. Именно Шумер ранее призывал генпрокурора США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за его контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Какое лицемерие!" - возмутился Трамп, сообщает портал Newsru.com.

Шумер не оставил опубликованную президентом фотографию без ответа. "Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?" - цитирует демократа РИА "Новости".

Несколькими днями ранее газета The Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс дважды в преддверии выборов встречался с российским послом. Однако в январе на слушаниях в конгрессе по поводу утверждения на пост генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России.

После статьи The Washington Post генпрокурор изменил свою позицию. Он подтвердил, что встречался с Кисляком в июле и в сентябре прошлого года, когда был сенатором от штата Алабама, членом комитета сената по делам Вооруженных сил и советником Трампа по внешней политике. Он отметил, что предвыборная кампания на встречах с российским дипломатом не обсуждалась.

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