Как пишет amizanti.lv, владелец хотел продать свой Volkswagen Golf 2 по сравнительно низкой цене, всего лишь за 120 евро, сообщает TVNET.

Более того, в объявлении все детализировано описано – где он катался на этом авто, почему продает и даже то, куда он потратит вырученные за машину деньги.

"Продаю так дешево, потому что получил запрет на вождение на 4 года, слишком куралесил, и деньги нужны, чтобы выпить. Могу также обменять на 20 литров 40% напитка или 120 евро", - написал в объявлении мужчина.