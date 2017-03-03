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Идем в гости: смотрите, в каком доме живет Вика Цыганова

Rus.Postimees.ee
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У Цыгановых сложился успешный тандем: творческий и семейный. Их дом находится в подмосковном селе Мышецком, пишет Fashiony.ru.

У Цыгановых трехэтажный особняк с просторным участком. По словам хозяев, определенного стиля при оформлении интерьера они не придерживались, ориентировались только на свой вкус.

Фото: fashiony.ru

Вика сама шила шторы и покрывала. Мебель, роспись на стенах, перила лестницы, витражи придуманы ее мужем. Друзья в шутку называютВадима Цыганова «русским Гауди».

Фото: fashiony.ru

В доме много натурального дерева и камня, царит атмосфера русских сказок, былин, но не только. Много фотографий интерьеров дома Вики Цыгановой находится ЗДЕСЬ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАатмосферадомдрузьяособнякперилатандемшторы
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