Началась кампания «Выпиваете – запивайте водой!»

Кампания Эстонского союза производителей и импортеров алкогольной продукции по ответственному потреблению алкоголя «Выпиваете – запивайте водой!» призывает людей между каждой потребленной порцией алкоголя выпивать стакан воды. Употребление воды замедляет темп употребления алкоголя и способствует избежанию обстоятельств, когда люди при быстром употреблении алкоголя быстро пьянеют.

«Союз производителей и импортеров алкогольной продукции взял на себя роль инициатора повышения культуры потребления алкогольной продукции и со своей стороны осуществляет вклад в то, чтобы употребление алкогольной продукции было более сознательным, разумным и безопасным», – констатировала исполнительный руководитель Союза производителей и импортеров алкогольной продукции Трийн Кутберг.

К кампании, инициированной Союзом производителей и импортеров алкогольной продукции, присоединилось уже около 50 баров, в которых во время кампании к алкогольным напиткам предлагают бесплатно воду, и пять больших торговых сетей, где бутылки с алкогольными напитками снабжены бирками с информацией о кампании. Кампанию поддерживают также Ассоциация барменов Эстонии и Ассоциация сомелье Эстонии. Кампания открыта к присоединению для всех учреждений общественного питания и увеселительных заведений, а также для магазинов.

«Наряду с дискуссией об установлении строгих границ для алкогольной продукции меньше внимания обращено на то, как сформировать у людей культуру ответственного употребления алкоголя. Целью Союза производителей и импортеров алкогольной продукции является поддержка ответственного поведения продавцов и производителей алкогольной продукции при маркетинге и продаже алкогольной продукции, а также повышение сознательности в отношении тем, связанных с употреблением алкогольной продукции, поддержка ответственного поведения и информированности», – пояснила Кутберг.