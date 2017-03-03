В Испании 120 уроженцев Румынии сбежали из ресторана, не заплатив за банкет

Инцидент произошел в ресторане "Кармен" (El Carmen de Bembibre), расположенном в городе Бембибре. Там 27 февраля собрались 120 граждан Румынии, отмечавшие крещение двух детей, сообщает портал Newsru.com.

В процессе вечеринки клиенты успели съесть закуски, основное блюдо и выпить 30 бутылок крепкого алкоголя. Однако прямо перед подачей десерта посетители притворились, будто хотят сделать перерыв в трапезе и потанцевать.

Под благовидным предлогом иностранцы всей толпой выбежали из заведения, расселись по машинам, в частности весьма дорогостоящим, и скрылись.

Владелец ресторана Антонио Родригес считает, что налицо преступный сговор клиентов. Они скрылись буквально за минуту, и никто из официантов не успел остановить набивших брюхо гостей.

Перед банкетом был внесен депозит в размере 900 евро, однако в итоговом счете указана сумма втрое большая - 2900 евро, передают "Вести.ru".

Полиция ведет расследование, однако Родригес полагает, что шансы на поимку аферистов-"обжор" невелики. Клиенты использовали при бронировании мест фальшивые имена. А регистрационные знаки автомобилей, на которых они скрылись, никто не запомнил.