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Полный абсурд или необходимая мера? Из продажи массово изымаются детские книги

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Является ли книжка-раскраска про Карлсона с иллюстрациями Илон Викланд опасной для детей? Именно на такой вопрос пришлось отвечать издательство Tammerraamat, им из магазина Rahva Raamat вернули раскраску «Иллюстрации Илон Викланд. Раскрась сам!»

В магазине издательству заявили, что раскраску могут посчитать не книжкой, а игрушкой и поэтому необходимо доказать, что она не опасна для детей, пишет Postimees.

При этом аналогичная книга про Карлсона с картинками и текстом Астрид Линдгрен, напечатанная этим же изданием в одной и той же типографии, с использованием одних и тех же материалов, не является опасной. Разница в этих книгах состоит лишь в том, что одна является раскраской, а вторая – нет.

Тийна Таммер из издательства Tammerraamat отмечает, что согласна с тем, что предписания нужно выполнять. «Но с требования главное не перегнуть палку», - считает она.

При этом Tammerraamat является лишь одним из пострадавших. Из-за требований Департамента защиты потребителей многие издательства вынуждены изымать из продажи книги, содержащие игровые элементы, и наклеивать на них предостерегающие наклейки.  

Департамент же, который несколько месяцев назад проверял книги в магазинах, и записал некоторые из них в категорию игрушек, недоумевает, каким образом издательства не знают существующих уже много лет правил. В департаменте также утверждают, что предписания были сделаны лишь в отношении нескольких книг, а панику возникла из-за того, что книжные магазины перестарались с ответной реакцией.

Между тем на прошлой неделе представители Союз издательств встретились с представителями департамента, чтобы обсудить возникшую проблему. Союз издательств просит от департамента четко и понятно сформулировать свои требования к детским книгам.

Пока же на полках книжных магазинов отсутствует целый ряд детских книжек с игровыми элементами. На полках они появятся вновь лишь после того, как на них обзаведутся предостерегающими наклейками. Для издательств все это означает убытки: и от непроданных книг и от необходимости закупать и наклеевать на книги наклейки.

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