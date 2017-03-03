В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба

Директор по закупкам компании Coop, которой принадлежат магазины Maksimarket, Konsum и A&O, Оливер Рист сказал ERR, что в последнее время значительно выросли цены на свинину и говядину.

При этом, цены на свинину достигли достаточно высокого уровня по сравнению со средним, сложившемся на протяжении многих лет, а цены на говядину явно отличаются от цен прошлого года.

"Мы являемся участниками общего рынка, и в Эстонию продукты импортируются со всей Европы. На рост цен на мясо мог повлиять тот факт, что развивающиеся страны стали потреблять намного больше, чем раньше", - пояснил Рист.