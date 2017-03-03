Эксперимент со смертельной игрой «Синий кит» закончился неожиданно

По ключевым словам «синий кит» журналистам удалось найти в социальной сети Вконтакте десятки различных групп, как закрытых, так и открытых. В ходе эксперимента выяснилось, однако, что социальная сеть после резонанса, вызванного группами смерти, стала активно с ними бороться.

Журналист вступил в одну из групп и стал выдавать себя за 16-летнего русскоязычного школьника из Таллинна. Ему удалось получить контакты двух кураторов, которые подробно расспросили его о цели вступления в сообщество, возрасте, семье и школе. Последнее сообщение, отправленное куратором поздно вечером, содержало слова «жди первого задания».

Однако уже утром группа была закрыта. На ее страничке говорилось о том, что причина закрытия – подозрение в том, что группа пропагандирует самоубийства.

Журналисты попытались вступить в другие группы, найденные днем ранее, но выяснилось, что почти все они тоже заблокированы. Правда, за это время уже успели возникнуть новые аналогичные сообщества, но долго ли они просуществуют - неизвестно.