Новостью Поклонская с благоговением поделилась в эфире "Царьград ТВ". По ее словам, о чуде ей рассказали бывшие коллеги по крымской прокуратуре, которые ухаживают за часовней, сообщает портал Newsru.com.

"Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Бюст!" - подчеркнула депутат. "Да вы что!" - изумилась в ответ журналистка.

По словам Поклонской, теперь к бюсту приходят люди с детьми, чтобы приложить их для исцеления. На это ведущая согласилась, что случившееся - действительно чудо, которое надо "снимать и показывать".

Депутат добавила, что ей отправили фотографии мироточащего бюста. "Ну, вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто", - с уверенностью продолжила Поклонская.

В РПЦ отказались дать комментарий по поводу заявления депутата.