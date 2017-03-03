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SEB: восстановление после кризиса приведет к росту экономики и инфляции

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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С точки зрения финансовых рынков, развитые промышленные страны понемногу восстанавливаются после продолжительного кризиса, который характеризовался вялым темпом развития экономики и вызывающей озабоченностью низкой ставкой инфляции, заключает мартовский рапорт финансовых рынков SEB (SEB Investment Outlook). 

Согласно рапорту ожидается, что экономики развитых стран будут поддерживаться также инициативами фискальной политики, самым свежим примером которой являются обещания нового президента Соединенных Штатов Америки. В итоге, по оценке SEB, это создаст прочную основу для увеличения прибылей предприятий. До сих пор рынки акций положительно интерпретировали новые направления развития и с ноября держатся в четком возрастающем тренде.

Влияние на рынок облигаций было несколько другим, так как изменение инвестиционной среды может поднять долгосрочные процентные ставки. На корпоративные облигации оказывает балансирующее влияние то обстоятельство, что на последующее уменьшение разницы в цене кредитов (разница между доходностью облигации правительства и коммерческих объединений) выгодно влияют хорошие финансовые результаты эмитировавших облигации предприятий.

Если сохранится самая сильная нынешняя тенденция, то, по оценке SEB, должно наступить самое агрессивное вмешательство центральных банков, когда центральные банки начнут ужесточать как свои процентные ставки, так и количественное смягчение. Это, в свою очередь, повлияет на будущую деятельность финансовых рынков.

Прошлый год начался с высокой тревожности и значительной волатильности, которые потихоньку снизились. Нынешний год начался с большого доверия и низкой волатильности. Последующее развитие будет, по оценке SEB, интересным, так как инвестиционную среду пришлось четко переопределить, и рисков много.

Например, агрессивные точки зрения президента Соединенных штатов Дональда Трампа в таких вопросах как протекционизм и торговые барьеры, теоретически могут вызывать торговую войну, что может привести к катастрофическим последствиям для глобального роста.

Кроме того, по оценке SEB, под большим вопросом находится то, что случится, если процентные ставки продолжат расти в то время, как глобальный долг является рекордно высоким, и центральные банки постепенно все больше и больше принимают защитную позицию. 

Все-таки рапорт SEB поощряет в инвестировании скорее риски и считает акции самым предпочтительным классом активов на ближайшие 12 месяцев.  

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