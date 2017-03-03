Юхан Сяргава: у фермеров снова появилась надежда на светлое будущее

«Пособия – крайне важны для фермеров, чтобы они могли быть конкурентоспособными на мировом рынке. В честной конкуренции у наших фермеров есть все возможности.» - сказал основатель АО Saidafarm Юхан Сяргава. Он добавил также, что благодаря поддержке со стороны государства, фермерам не придется больше вынужденно сокращать поголовье скота.

Различные дотации и финансовые вливания в сельскохозяйственный сектор окажут положительное влияние и на региональную политику, а также на экономику в целом. Пособия помогут не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и создать новые. Особенно важно это для сельских регионов, которые таким образом смогут развиваться.

«Выплаты и пособия для фермеров – это важная составляющая региональной политики. Это важнее, чем тысячи исписанных страниц по программам развития, а также постановления, ограничения и противоречивые методы, которыми притесняли фермеров. Рабочие места за пределами крупных центров, то есть в сельских регионах необходима для общего развития государства, для создания среды обитания, а также как налоговая база.» - отметил Сяргава. Он добавил также, что фермеры – это такие же налогоплательщики, как и все остальные жители Эстонии, которые в добавок ко всему помогают поддерживать жизнь на периферии.

В стодневный план правительства вошел также пункт, касающийся развития эстонской эко-продукции. Мировые тенденции показывают, что растет интерес не только к настоящей фермерской продукции, но и к эко-продуктам в целом.

«Долгое время поддержка и развитие такого направления как эко-продукция оставалась лишь красивыми словами. Единственное, что было сделано в этом направлении – это принятые поправки к законам, которые значительно усложнили производство эко-продукции. Прошлое правительство забыло, что продукты с пометкой эко – это мировой тренд, который набирает все большую популярность. Мне, как человеку, который 25 лет занимался в этом направлении, особенно приятно, что новое правительство считает крайне важным и необходимым делать реальные шаги в этом направлении» - добавил Сяргава.