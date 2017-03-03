Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано, сообщает РБК.

В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении

Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся». «Премьер-министр и глава МИДа четко дали понять, что наша позиция в отношении России — «сотрудничай, но остерегайся», и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.