Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов

"Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм!" - написал 45-й президент в своем Twitter.

Он убежден, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на том факте, что в октябре 2016 года Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах команды Трампа.

"Как низко пал президент Обама, что прослушивал мои телефоны во время священного избирательного процесса?! Это скандал уровня "Уотергейта"! Ужасный - или больной - человек!" - написал действующий президент США.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel написал, что появляющиеся в последнее недели сообщения о контактах членов команды Трампа не случайны, а были подготовлены заранее Бараком Обамой. Обозреватель издания Файт Медик (Veit Medick) пишет, что спецслужбы вели наблюдение за миллиардером, когда он был кандидатом в президенты от республиканцев. Всю выявленную компрометирующую информацию передавали в Белый дом.

В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ. Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.

Der Spiegel полагает, что публикация собранных при Обаме материалов продолжится и под атакой могут оказаться и другие члены команды Трампа.