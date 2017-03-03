На вопрос «Куда идете?», ответили, что «В пункт приема тары!»
Галерея: куда пропадают тележки из магазинов?
В субботу два мужчины везли тару на тележках из Rimi на бульваре Пыхья.
В субботу два мужчины везли тару на тележках из Rimi на бульваре Пыхья.
На вопрос «Куда идете?», ответили, что «В пункт приема тары!»
Плохая кожа, рыхлые поры, кривые зубы, отеки, дурные прически
ПОРТАЛ KODU.POSTIMEES ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ЭСТОНИИ
Погибли семь туристов
Ольга Сытник: MISA всех устраивает!
«Хакеры – не только русские, у них нет гражданства»
В странах с более мягким климатом, например, в Швейцарии, шубы носят только пожилые жены банкиров: для демонстрации статуса. В этих же странах, если там вдруг выдалась холодная зима, вполне можно пойти на поводу у "зеленых" и обойтись тужуркой из искусственного меха. А для нас натуральная шуба - не понты, а необходимость.
Уже сегодня вечером!
Бесконечное обсуждение даже на уровне коалиционного договора темы переноса в Нарву Академии МВД свидетельствует либо об отсутствии у политиков свежих идей, либо о последовательном лоббировании интересов определенной группы лиц, считает эмерит-профессор Таллиннского технического университета Вяйно Раянгу.
В последнее время периодически задумываешься о том, остался ли в этой стране еще хоть кто-то, кому мы не рассказали о «синих китах», группах смерти и массовых детских самоубийствах. До сих пор тема существовала преимущественно в русской аудитории, теперь же докатилась и до эстонской.
Потерявший дочь Сергей Пестов: наши дети беззащитны в интернете
Новая видеоподборка «Дорожных оленей»
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