Валев Калд сохранил за собой пост председателя правления Объединенной левой партии

На собрании был представлен отчёт правления о деятельности партии и намечены планы на будущее. В Резолюции конгресса было отмечено, что Объединенная левая партия Эстонии берёт курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонской Республики.
Партия будет активно продвигать, распространять и воплощать лучшие идеи и наработки европейского левого движения, направленного на построение сбалансированного, социально ориентированного, свободного общества.
Было переизбрано Правление и Совет Объединения. В новый состав правления вошли:
- Алиса Блинцова;
- Анатолий Егоров;
- Валев Калд;
- Вячеслав Кривошей;
- Кирилл Кыпп;
- Вийви-Хэльбе Пелюховская;
- Викторя Полякофф;
- Тайво Рист
- Мстислав Русаков;
- Дмитрий Сухорослов;
- Наталья Тесла.
Пост председателя правления сохранил за собой Валев Калд. Мстислав Русаков был избран сопредседателем правления. На должность председателя Совета партии был переизбран Владимир Дроздов.