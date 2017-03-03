Валев Калд сохранил за собой пост председателя правления Объединенной левой партии

На собрании был представлен отчёт правления о деятельности партии и намечены планы на будущее. В Резолюции конгресса было отмечено, что Объединенная левая партия Эстонии берёт курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонской Республики.

Партия будет активно продвигать, распространять и воплощать лучшие идеи и наработки европейского левого движения, направленного на построение сбалансированного, социально ориентированного, свободного общества.

Было переизбрано Правление и Совет Объединения. В новый состав правления вошли:

- Алиса Блинцова;

- Анатолий Егоров;

- Валев Калд;

- Вячеслав Кривошей;

- Кирилл Кыпп;

- Вийви-Хэльбе Пелюховская;

- Викторя Полякофф;

- Тайво Рист

- Мстислав Русаков;

- Дмитрий Сухорослов;

- Наталья Тесла.

Пост председателя правления сохранил за собой Валев Калд. Мстислав Русаков был избран сопредседателем правления. На должность председателя Совета партии был переизбран Владимир Дроздов.