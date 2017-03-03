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В Финляндии из Путина сделают тореадора

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Кинорежиссер Катариина Лиллквист и художник Юхо Юнтунен совместно создают анимационный фильм о тореадоре, который теряет свою работу. Одна из ролей досталась президенту России Владимиру Путину, который в мультфильме хочет стать тореадором, пишет Yle.

"Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик", - с улыбкой рассказывает Лиллквист.

Проект финансирует, в числе прочих, Культурный фонд Финляндии (Suomen kulttuurirahasto).

Идея мультипликации возникла совместно с каталонскими художниками. Автономное сообщество Испании запретило корриду более пяти лет назад, и тема бурно обсуждается в других регионах Испании. Также, как говорит режиссер, испанцы неоднозначно относятся к виллам, которыми владеют россияне, и активно обсуждают эту тему между собой.

"Это очень интересный и юмористичный проект. Он сильно отличается от того, что я раньше делала", - говорит Лиллквист, которая ранее занималась политическими историями, связанными с войной.

Одновременно с мультфильмом Лиллквист и Юнтунен намерены издать книгу комиксов на эту же тему.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путинмультфильмрольфинляндия
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