Картина дня: российская журналистка о местных русских, молоко, мясо и рыба сильно подорожали, писательница села за руль пьяной

Российская журналистка о местных русских

Российская журналистка Анастасия Миронова на своей страничке в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями о местных русских в Эстонии, которых, по ее мнению, выглядят очень отстало и очень неразвито. Читать далее...

Эксперимент со смертельной игрой «Синий кит»

Журналисты газеты Sakala решили проверить, легко ли подростку из Эстонии стать участником нашумевшей смертельной игры «Синий кит», которую связывают с подростковыми самоубийствами в России. Читать далее...

Эстонская писательница села за руль пьяной

Писательница, которая живет и работает в деревне, Кати Саара Ватманн была задержана в алкогольном опьянении за рулем автомобиля. Читать далее...

Из продажи массово изымаются детские книги

Является ли книжка-раскраска про Карлсона с иллюстрациями Илон Викланд опасной для детей? Именно на такой вопрос пришлось отвечать издательству Tammerraamat, когда им из магазина Rahva Raamat вернули раскраску «Иллюстрации Илон Викланд. Раскрась сам!». Читать далее...

В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба

Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали – сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом. Читать далее...