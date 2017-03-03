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Картина дня: российская журналистка о местных русских, рост цен, писательница села за руль пьяной

Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы. 

Российская журналистка о местных русских

Российская журналистка Анастасия Миронова на своей страничке в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями о местных русских в Эстонии, которых, по ее мнению, выглядят очень отстало и очень неразвито. Читать далее...

Эксперимент со смертельной игрой «Синий кит» 

Журналисты газеты Sakala решили проверить, легко ли подростку из Эстонии стать участником нашумевшей смертельной игры «Синий кит», которую связывают с подростковыми самоубийствами в России. Читать далее...

Эстонская писательница села за руль пьяной

Писательница, которая живет и работает в деревне, Кати Саара Ватманн была задержана в алкогольном опьянении за рулем автомобиля. Читать далее...

Из продажи массово изымаются детские книги

Является ли книжка-раскраска про Карлсона с иллюстрациями Илон Викланд опасной для детей? Именно на такой вопрос пришлось отвечать издательству Tammerraamat, когда им из магазина Rahva Raamat вернули раскраску «Иллюстрации Илон Викланд. Раскрась сам!». Читать далее...

В Эстонии сильно подорожали молоко, мясо и рыба

Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали – сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом. Читать далее...

Если банк не дает кредит

Смотрите, какие квартиры можно элементарно купить в рассрочку. Читать далее...

Вы его видели?

Полиция и близкие ищут пропавшего в феврале в Пярну 25-летнего Тайво. Читать далее...

Снегопады и сильный ветер обрушатся на Эстонию

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается сильный ветер — уже в воскресенье ветер будет порывами до 20 м/сек. Читать далее...

Крушение самолета

Сирийский самолет потерпел крушение близ турецко-сирийской границы, заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Читать далее...

Черная реклама

Во время финала конкурса Eesti Laul были показаны «рекламные ролики», в которых говорилось, например, о водке и насилии. Многими иностранцами, а также жителями Эстонии черный юмор не был понят, а некоторым наоборот ролики понравились. Читать далее...

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