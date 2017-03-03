Хорошие новости: объявленный в розыск 25-летний Тайво найден, с ним все в порядке

Напомним, что сообщение об исчезновении Тайво поступило в полицию 1 марта. «На следующий день близкие Тайво пришли в полицейский участок, где полицейские собрали информацию о мужчине и обстоятельства его исчезновения», - рассказала тогда пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

В последний раз близкие общались с Тайво 19 февраля. Члены его семьи ходили к нему домой, но там его не было. Объявление о поиске молодого человека в Facebook разместил также фонд «Kadunud».

Рост Тайво 185 см, у него спортивное телосложение и широкие плечи. У него темные, короткие волосы (прическа «ежик») и серые глаза.