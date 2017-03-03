Стало известно, чего боятся самые богатые люди мира

«Поскольку растет материальное неравенство, богатые люди все больше попадают под удар. Их самое большое беспокойство не их имущество, а безопасность», - говорит редактор рапорта Эндрю Ширлей, пишет Postimees со ссылкой на Business Insider. Под богатыми имеются ввиду люди, активы которых более 25 миллионов фунтов.

Ширлей говорит, что, поскольку угроза похищения людей возрастает, богачи должны думать как им жить, какое будущее они хотят для своих детей, они должны продумать многие моменты, чтобы предотвратить нападения.

За последние годы богатые люди все больше беспокоятся о своей безопасности. Например, в Индии распространено похищение отпрысков богатых людей с целью получения крупного выкупа. Хотя, например, в США статистика похищений людей на низком уровне, очень богатые люди боятся этого больше всего.