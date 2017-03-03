Видео: продавщица вытолкала вооруженного грабителя из магазина

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина в черном подходит к кассе, достает пистолет и направляет его на женщину-кассира. Однако это не произвело впечатления на сотрудницу магазина, она продолжила пробивать товар, сообщает Segodnya.

В какой-то момент к кассе подошла другая сотрудница торговой сети. Женщина просто взяла злоумышленника за рукав и вывела его из магазина.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

На видео сам инцидент можно увидеть с 0:51 до 2:19 мин.