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Видео: продавщица вытолкала вооруженного грабителя из магазина

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Неудачная попытка ограбления сетевого продуктового магазина была совершена в России: мужчина без определенного места жительства с игрушечным пистолетом попытался ограбить магазин. В итоге его вытолкала на улицу сотрудница магазина.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина в черном подходит к кассе, достает пистолет и направляет его на женщину-кассира. Однако это не произвело впечатления на сотрудницу магазина, она продолжила пробивать товар, сообщает Segodnya.

В какой-то момент к кассе подошла другая сотрудница торговой сети. Женщина просто взяла злоумышленника за рукав и вывела его из магазина.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

На видео сам инцидент можно увидеть с 0:51 до 2:19 мин. 

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