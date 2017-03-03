Политик США грубо пошутил в адрес советницы Трампа

Вольный комментарий конгрессмена Седрика Ричмонда (демократ от штата Луизиана) последовал за публикацией в интернете фотоснимков, на которых Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома и сидит при этом на коленях. На изображениях советник президента сперва копается в смартфоне, а затем делает на него снимок.

В интервью телекомпании MSNBC Ричмонд сказал, что Конуэй "смотрится в такой позиции (на коленях) очень естественно". Сама Конуэй расценила такой выпад в свой адрес "сексистским и несмешным", такого же мнения придерживается и ряд вашингтонских изданий и многие пользователи социальных сетей.

Вскоре после публикаций нашумевших фотоснимков из Овального кабинета Конуэй объяснила, что залезла на диван с ногами, чтобы сделать фото Трампа и гостей Белого дома с конкретного ракурса по просьбе присутствовавших. "Меня попросили сделать (фотографию присутствовавших) с определенного ракурса, что я, в общем, и сделала", - пояснила помощница Трампа. "У меня и в мыслях не было проявить неуважение, да и я не хотела намеренно забираться на диван с ногами", - признала Конуэй.