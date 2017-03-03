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Уменьшаем счет за электричество: плюсы и минусы различных лампочек

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Тарифы на электроэнергию побуждают искать варианты, как и на чем сэкономить. И здесь тяжело обойти вниманием такой расходный материал, как лампочки.

Один из путей платить меньше за свет — сидеть в темноте, второй — заменить обычные лампочки накаливания на те, которые потребляют меньше энергии, пишет Segodnya.

Параметры: читаем упаковку и вспоминаем физику

Жар лампы накаливания можно прочувствовать, просто поднеся к ней руку. Именно в тепло, а не в свет, ради которого вы и приобретали этот товар, уходит большая часть потребляемой светильником электроэнергии. А если прикоснуться к колбе светящейся светодиодной лампы — тепло неощутимо (почти вся энергия уходит в свет). Отсюда и эффект экономии: фотодиодные или люминесцентные заменяют лампочки накаливания с мощностью (и расходом энергии) в 5—8 раз больше.

Поток. Польза от лампочки — количество выдаваемого света — выражается в конкретном показателе (указан на упаковке) — световом потоке. Например, светодиодная лампочка мощностью 4 Вт обеспечивает световой поток 350 лм (люменов). При этом на упаковке написано, что она эквивалентна лампе накаливания мощностью 40 Вт. Но типичным световым потоком для обычной лампочки в 40 Вт будет все-таки 400—420 лм. Аналогично, на упаковке 12 Вт "светодиодки" (световой поток 920 лм) утверждают, что она заменяет 100 Вт лампу накаливания (типичный световой поток — 1200—1350 лм). Это надо учитывать и не удивляться, если экономная лампочка дает немного меньше света, чем заменяемая.

Цвет. Второе, на что следует обратить внимание, это — цветовая температура (К). Чем она выше, тем белее и синее свет лампочки. Цвет пламени свечи — это 1500—2000 К. Привычные нам лампы накаливания имеют цветовую температуру 2200—2800 К. Люминесцентные лампы теплого света — 3000 К, а холодного белого цвета — 4000 К, и т.д. Купите лампу не с той цветовой температурой — и будете чувствовать себя некомфортно, например — как в операционной. Еще один параметр — индекс цветопередачи: то, насколько свет лампы искажает восприятие цвета. При хорошей цветопередаче индекс не менее 60, а от 80 и выше — очень хорошая цветопередача.

За 1 тыс. часов эксплуатации люминесцентной лампы она потребит на 77 кВт*ч меньше, чем лампа накаливания. Светодиодная лампа за это время сэкономит 82 кВт*ч.

Кроме значительно меньшего текущего энергопотребления, экономные лампочки имеют еще одно очевидное преимущество перед лампочками накаливания — долговечность. Измеряется она в часах работы. Многое, конечно, зависит от производителя, качества изготовления, условий эксплуатации и т.д., но средний срок службы лампочки накаливания можно принять в 1 тыс. часов. Декларируемый срок службы компактной люминесцентной лампы (опять-таки в зависимости от производителя и т.д.) — 10—15 тыс. часов. Еще долговечнее светодиодные лампы — 15—30 тыс. часов и даже более (есть случаи, когда декларируют до 50 тыс. часов). 

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