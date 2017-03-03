Самый трудолюбивый: латвийский предприниматель занимает 72 должности одновременно

Лидером среди этих 20 человек является Ральф Янсонс с 72 должностями, а также итальянец Паоло Беттиол, который в данный момент занимает 62 должности.

Между тем, как отмечает Lursoft, если Янсонс преимущественно работает на предприятиях, связанных с недвижимостью, старейшее из которых было открыто в 1996 году, то Беттиол занимает посты в компаниях, которые были образованы в течение последних двух лет и специализируются на предоставлении индивидуальных услуг.

Самым молодым с списке трудолюбивых предпринимателей является Эдгарс Турлайс. Он в свои неполных 30 лет занимает должности на 31 предприятии. В топ 20 входит также одна женщина - Дина Абая, которая трудится на 26 предприятиях.