Россию обвинили в атаке на кандидата в президенты Франции

Маджуби, который занимается кампанией Макрона в интернете, также убежден, что российские СМИ распространяют выдуманную информацию о его начальнике. В интервью Sky News тот заявил, что такие медиа как RT и Sputnik являются первоисточниками недостоверных сведений о Макроне и "поддерживают ультраправые новостные сервисы".

Российские СМИ отвергли эти обвинения, сообщает Sky News.

"В это же время на наши сервера ведутся хакерские атаки. Было предпринято несколько попыток взлома, но мы их отразили", - сказал он.

При этом в движении Макрона "Вперед" (En marche) затруднились уточнить источник атак, заявив лишь, что половина попыток взлома шли с Украины, но она не является конечным пунктом - там расположены прокси-серверы. Хакерам удалось на некоторое время остановить работу сайтов Макрона и помешать сбору средств сторонников.

По мнению представителя предвыборного штаба Макрона, про-европейски настроенный либерал стал целью атак из-за своей веры в сильную единую Европу. В штабе кандидата считают, что люди, стоящие за атаками на него, целенаправленно поддерживают его политических оппонентов, и в первую очередь, Марин Ле Пен.

В числе сомнительных новостей, в которых упоминается имя кандидата, Sky News называет слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона, а также его связь с американским банковским сектором.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро также заявлял о якобы имевших место попытках кибератак со стороны России на сайт и электронную почту Макрона. РФ отвергла эти обвинения, в частности спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала подозрения "абсурдными страшилками", а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва не вмешивалась и не вмешивается в предвыборные процессы в других странах.

Выборы во Франции

Согласно последним опросам, лидер ультраправых Ле Пен выиграет первый тур. Во втором туре ей будет противостоять либо Макрон, либо кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Однако, по прогнозу французских социологов, она проиграет любому из них.

Однако, эксперты констатируют, что популярность Ле Пен понемногу растет, хотя и она оказалась фигурантом нескольких скандалов. В частности, ее вызвали в суд в рамках дела о найме фиктивных сотрудников, а Европарламент лишил ее иммунитета за то, несколько лет назад она разместила в твиттере фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки ИГИЛ.

Участие Фийона в выборах и вовсе оказалось под вопросом, после того как прокуратура Франции открыла расследование в отношении его супруги Пенелопы в связи с информацией о том, что она якобы фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.