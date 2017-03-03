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СМИ: Uber использует секретную программу для обмана властей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сервис такси Uber на протяжении нескольких лет использовал систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших сотрудников компании, передает РБК.

По данным издания, Uber использовал эту программу в Бостоне, Париже и Лас-Вегасе, а также в Австралии, Китае, Италии и Южной Кореи.

Greyball – это часть крупной системы VTOS (сокращенно от англ. violation of terms of service – "нарушение условий оказания услуг"), которая, по мнению компании, помогает выявить людей, неправомерно пользующихся ее услугами. VTOS, как и Greyball, используется в основном за пределами США с 2014 года.

В качестве примера NYT приводит работу сервиса в Портленде, штат Орегон. Компания не получила разрешение на оказание услуг в этом городе, из-за чего его власти обвинили Uber в нелегальной работе в декабре 2014 года. Газета сообщает о случае, когда такси не приехало к одному из городских патрульных, поскольку Greyball показала водителю, что пассажир – сотрудник правоохранительных органов.

Greyball собирает данные о пользователях, исходя из "геозон", где они находятся. Например, Uber проводит мониторинг территорию вокруг правительственных учреждений в городах, где деятельность компании ограничена. Если человек часто использует приложение, то он, по мнению компании, связан с официальными лицами. Такой анализ позволяет сервису избежать или минимизировать вызовы от властей или сотрудников правоохранительных органов.

Среди других методов, используемых компанией – анализ информации кредитной карты. Компания изучает, не привязана ли она к определенной организации, которая может "навредить" деятельности сервиса по заказу такси.

Если человек, который находится в таком списке Uber, пытается заказать машину, приложение показывает ему, что все автомобили заняты.

"Эта программа отклоняет запросы со стороны недобросовестных клиентов, которые могут нарушить условия предоставления услуг – идет ли речь о людях, которые хотят причинить водителям физический вред, конкурентах, которые хотят нам помешать, или противниках, которые вступают в сговор с должностными лицами, чтобы заманить водителей в ловушки", – объяснили в Uber.

Газета указывает, что по крайней мере 50-60 человек внутри компании знали о применении Greyball. У них вызывала сомнение этичность использования этого сервиса, а также его законность. Об исползовании данной программы был осведомлен и первый заместитель директора по глобальным операциям Райан Грейвс. Он не ответил на просьбу прокомментировать эти сведения, пишет NYT.

Действующий сотрудник Uber, осведомленный об использовании этой программы, в беседе с Reuters подтвердил, что Greyball действительно используется, чтобы избежать заказы от полицейских и властей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАUberобманпрограмма
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