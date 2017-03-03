Cамолет потерпел крушение на границе с Турцией

"Есть информация, что самолет модели МиГ, принадлежащий сирийскому режиму, разбился в провинции Хатай. Сообщается, что пилот катапультировался", - приводит его слова газета "Хюрриет".

Со своей стороны газета "Дейли Сабах" отмечает, что обломки самолета были обнаружены.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Истребитель ВВС Сирии мог упасть из-за технической неисправности, сообщил "Интерфаксу" в субботу сирийский военный источник.

"Это далеко не новый самолет. Версия о технических проблемах является приоритетной", - сказал он.

По словам источника, по предварительным данным, самолет не был сбит с земли.