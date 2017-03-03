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NYT: администрация Обамы применяла кибератаки против КНДР для срыва ракетной программы 1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Администрация экс-президента США Барака Обамы неоднократно прибегала к использованию кибератак на компьютерные системы КНДР, чтобы срывать испытания Пхеньяном баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По ее данным, Обама, покинувший пост президента в январе, три года назад отдал приказ Пентагону усилить кибератаки в отношении КНДР с целью подрыва ее программы по производству и запуску баллистических ракет. После этого Пхеньян стал испытывать значительные трудности при тестировании ракет, которые все чаще стали взрываться в воздухе или же отклоняться от курса, пишет издание. Согласно его сведениям, доля завершившихся провалом испытаний ракеты типа "Мусудан" после наращивания Пентагоном кибератак возросла до 88%.

При этом, как подчеркивает The New York Times, нет достаточных данных, которые бы свидетельствовали, что неудачи КНДР были связаны именно с хакерской активностью США. Более того, газета, побеседовавшая как с нынешними, так и бывшими представителями минобороны США, утверждает, что Вашингтон до сих пор не способен эффективно противодействовать развитию ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Издание также подчеркивает, что Обама перед тем, как передать власть Дональду Трампу, предупреждал того, что проблема КНДР будет являться самой серьезной среди всех тех, с которыми предстоит иметь дело новой администрации.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщала, что администрация Трампа в настоящий момент изучает, какие шаги ей следует предпринять в отношении Пхеньяна, не исключая при этом применения против КНДР военной силы. До этого телеканал CNN передавал со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что, по мнению Трампа, именно Пхеньян представляет "наибольшую непосредственную угрозу" для Вашингтона.

Трамп ранее обещал помешать Пхеньяну завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь берегов США. Как заявляют в КНДР, разработка такой ракеты находится уже на последней стадии.

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