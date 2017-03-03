Видео: ролики во время Eesti Laul рекламировали семейную водку и насилие

Я не дырка, я – норка!

В странах с более мягким климатом, например, в Швейцарии, шубы носят только пожилые жены банкиров: для демонстрации статуса. В этих же странах, если там вдруг выдалась холодная зима, вполне можно пойти на поводу у "зеленых" и обойтись тужуркой из искусственного меха. А для нас натуральная шуба - не понты, а необходимость.