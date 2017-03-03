Одним из самых обсуждаемых роликов оказалась «реклама» семейной водки. Лозунг этого видеоклипа весьма патриотичен: «Семейная водка — если ты не пьешь ее каждые выходные, ты ненавидишь Эстонию!»
Видео: ролики во время Eesti Laul рекламировали семейную водку и насилие
Во время финала конкурса Eesti Laul были показаны «рекламные ролики», в которых говорилось, например, о водке и насилии. Многими иностранцами, а также жителями Эстонии черный юмор не был понят, а некоторым наоборот ролики понравились, пишет Postimees.