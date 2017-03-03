Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах

На встречу со своими сторонниками Ильдар Дадин опоздал больше чем на час. Говорят, давал кому-то интервью. В зале Сахаровского центра поначалу было немноголюдно, первыми пришли завсегдатаи протестных митингов, которых зачастую называют «демшизой». На составленных в ряд столах был организован импровизированный буфет. Граждане пили чай, грызли печенье и выходили покурить. Снаружи переминался с ноги на ногу полицейский патруль — организаторы встречи заранее оповестили участников, что опасаются провокаций.

Постепенно в зале становилось многолюднее, так что к моменту появления самого виновника торжества лозунг «Да-дин! Да-дин!» скандировало уже не менее ста человек. Ильдар Дадин с трудом протиснулся сквозь толпу желавших пожать ему руку и пообщаться. Пожилая женщина подарила ему майку с надписью «Свободу Ильдару Дадину!». Кто-то из организаторов вручил Дадину украинский флаг, вся желтая полоса которого была испещрена автографами поддерживавших Ильдара украинцев. Дадин вежливо попозировал с развернутым флагом в руках перед немногочисленными камерами. После этого народ наконец-то сел на заранее расставленные стулья, а самому освобожденному дали в руки микрофон, от чего он смутился еще больше. Впрочем, микрофон у него сразу же забрал известный активист «Демократической России» Сергей Давидис. «Ильдар, конечно, не изменил систему, - сообщил Давидис с мягкой улыбкой, - но все же он пробил брешь в стене этой Бастилии своей….» Опытный демократ задумался, посмотрел на бритого под ноль виновника торжества и радостно закончил: «...своей головой!»

Брешь не пришлось бы пробивать, если бы российские законодатели в 2014 году не внесли оригинальные изменения в статью 212.1 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает уголовное наказание за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов. Юристы уже тогда указывали на то, что речь идет фактически о двойном наказании — за каждое нарушение совершивший его гражданин и так уже несет административное наказание. Но ни депутатов, ни судей это не смутило, и в начале 2015 года против Дадина было возбуждено самое настоящее уголовное дело по свежеизмененной статье УК — первое в истории России. Суд состоялся в декабре и приговорил активиста к трем годам лишения свободы, после чего Amnesty International немедленно признала Дадина узником совести.

На практике приговор Дадину означал, что под угрозой уголовного преследования оказываются все, кто выходит даже на одиночные пикеты, по закону не требующие вообще никакого согласования. Просто в какой-то момент к пикетирующему подходят несколько человек и становятся рядом, превращая одиночный пикет в массовый — а значит, требующий соответствующего разрешения. Присутствующим на месте полицейским остается лишь задержать нарушителя — им традиционно оказывается сам пикетирующий — и составить протокол об административном правонарушении. В новой реальности два и более таких протокола в течение полугода автоматически означают уголовное дело — и Дадин стал первой ласточкой.

В 2016 году Ильдар Дадин был отправлен отбывать наказание в одну из карельских колоний, откуда сумел сообщить о пытках, которые руководство и сотрудники регулярно применяют в отношении заключенных. Это вызвало резонанс, судьбой Дадина озаботилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, а также общественная наблюдательная комиссия, имеющая право навещать заключенных в любое время и собирать жалобы на условия содержания. Но в результате независимые врачи не выявили на теле Дадина следов побоев — правда, обследование проходило, по словам самого Дадина, спустя неделю после их нанесения. После чего в конце прошлого года Ильдар Дадин просто пропал — и нашелся лишь в начале января в Алтайском крае, также в колонии. Руководство карельской зоны отделалось от всей этой истории лишь легким испугом, хотя г-жа Москалькова обещала всевозможные санкции в отношении тех, кто применял к Дадину насилие.

Тем временем жалоба Дадина на сам приговор дошла сначала до Верховного, а затем и до Конституционного суда. Последний в своем решении указал, что если нарушение закона о митингах было «сугубо формальным», то оснований для уголовной ответственности в данном случае нет. Верховный суд в свою очередь не только отменил приговор, но признал право Дадина на реабилитацию. 26 февраля Ильдар Дадин вышел из колонии ИК № 5 Алтайского края. 4 марта, раздав перед этим с десяток интервью, он стоял перед сотней людей, которые выходили в его поддержку на те самые одиночные пикеты, которые и их самих могли подвести под уголовную статью.

Начались вопросы. «Есть ли в карельской зоне клопы? Когда я там сидел, были», - спросил прилично одетый мужчина средних лет. Клопов, по словам Дадина, в Карелии больше нет, а главной проблемой для заключенных остаются пытки со стороны администрации. Именно борьбе с ними Ильдар и намерен посвятить себя в ближайшее время. Намерен он и принимать участие в оппозиционных акциях, правда в каких конкретно — пока не решил. Это заявление несколько противоречило планам об эмиграции, которые на днях озвучила жена Дадина Настя, но в детали ни сам виновник торжества, ни кто-либо из собравшихся вдаваться не стал.

«Кремлевско-фашистский режим подкинет нам идеи и поводы для выхода (на улицу — ред.)», - заявил Ильдар под аплодисменты собравшихся. Было очевидно, что перед столь многочисленным собранием Дадин чувствует себя несколько неуютно. То и дело он оборачивался через плечо, и глаза его утыкались в спроецированную на стене надпись #FREEDADIN с его собственным портретом. Теперь, когда он был free, надпись казалась несколько неуместной, как поздравление с Новым годом накануне 8 марта. Дадин немного краснел и отводил глаза, вновь натыкаясь взглядом на сотню человек в зале.

«Нам надо менять этот режим», - пытался донести до собравшихся свою мысль Ильдар. Собравшиеся активно соглашались. Вопросы быстро переходили в монологи, где личные судьбы спрашивающих оказывались переплетены с судьбами всей страны. Встреча постепенно начинала напоминать всеобщую исповедь. Учитывая, что в конце планировалось совместное пение под гитару, в том числе и песен собственного сочинения одного из присутствовавших сторонников Ильдара Дадина, журналисты потянулись к выходу.