В Сомали за двое суток от голода погибли более 100 человек

"(Сложилась) сложная ситуация для животноводов и их домашнего скота. Некоторые люди пострадали от голода и расстройств желудочно-кишечного тракта. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек", - цитирует агентство слова премьера. "Сомалийское правительство сделает все возможное (чтобы улучшить ситуацию - прим. ТАСС)", - добавил Хайре.

22 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что организация срочно нуждается в 4,4 млрд долларов, чтобы предотвратить катастрофу в четырех странах, среди которых фигурирует Сомали. По данным ООН, более 20 млн жителей Йемена, Сомали, Южного Судана и северо-восточной части Нигерии испытывают острую нехватку продовольствия.

По информации агентства, в 2011 году от голода в Сомали погибли не менее 260 тыс. человек.