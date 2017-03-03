Батальон НАТО направился в Эстонию

«Эстония готова к приему союзников, - сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. - Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил "Весенний шторм"».

Маргус Цахкна на прошлой неделе в среду посетил расположенный в главном штабе Сил обороны элемент командования боевой группой батальона НАТО и получил от его главы Джайлса Харриса основательный обзор прибытия союзников в Эстонию.

Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.

Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании - всего примерно 1200 военнослужащих.

Боевая группа батальона НАТО будет дислоцирована в Тапа, она будет действовать в сотрудничестве с 1-й пехотной бригадой. Соединенное Королевство предоставит 800 военнослужащих, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические дроны разведки. В первой половине года в деятельность подразделения будет участвовать только Франция, сообщившая, что предоставит 300 военнослужащих с танками Leclerc и бронемашины.