Фото: представителем Госдепа США сделают любимую телеведущую Трампа

Науэрт ведет утреннюю программу Fox&Friends, которую любит смотреть президент страны Дональд Трамп. Как рассказали источники, ее приняли на работу на этой неделе, пишет "Интерфакс".

Сейчас продолжается пауза в общении госдепартамента с прессой. С момента инаугурации Трампа 20 января ведомство прекратило ежедневные брифинги для прессы. Ранее сообщалось, что они возобновятся 6 марта с действующим представителем Марком Тонером.

Хизер Науэрт стала второй журналисткой Fox News, которая будет работать в администрации Трампа. Ранее представителем американской миссии в ООН стал Джонатан Вактел.