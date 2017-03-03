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Фото: представителем Госдепа США сделают любимую телеведущую Трампа

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ведущая телекала Fox News Хизер Науэрт станет официальным представителем госдепартамента США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Науэрт ведет утреннюю программу Fox&Friends, которую любит смотреть президент страны Дональд Трамп. Как рассказали источники, ее приняли на работу на этой неделе, пишет "Интерфакс".

Сейчас продолжается пауза в общении госдепартамента с прессой. С момента инаугурации Трампа 20 января ведомство прекратило ежедневные брифинги для прессы. Ранее сообщалось, что они возобновятся 6 марта с действующим представителем Марком Тонером.

Хизер Науэрт стала второй журналисткой Fox News, которая будет работать в администрации Трампа. Ранее представителем американской миссии в ООН стал Джонатан Вактел.

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