Молодым людям выплатят учебные стипендии на 25 000 евро

В числе стипендиатов есть как молодые люди из домов попечения, так и проживающие у родственников или в попечительских семьях, начинающие или продолжающие свое обучение в профессиональном учебном заведении или вузе. Фонд также оказывает поддержку в виде стипендии на получение образования молодым матерям и отцам, чтобы они имели возможность принимать более обдуманные решения на рынке труда и не оказывались за чертой бедности.

В воскресенье для молодежи проводится день карьеры, чтобы в дополнение к стипендии дать молодым людям практические навыки или опыт для следующего жизненного этапа, мастер-классом будут руководить докторант Эстонской академии музыки и театра Айвар Симмерманн, председатель Общества специалистов по карьере, лектор Эстонского университета предпринимательства Майнор Айки Пярле, руководитель по развитию мобильных банковских услуг SEB Кайдо Тийгисон, руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии SEB Катре Соппе.

По словам руководителя проектов SEB Heategevusfond Мерике Виллард, день карьеры связан с программой учебной стипендии, и его цель - поделиться с молодежью финансовой мудростью и новыми мыслями о перспективах на современном рынке труда в постоянно меняющемся мире, как разумно приспособить свои денежные возможности к личному бюджету и какими могли бы быть первые разумные инвестиции.

Молодые люди ходатайствовали о получении финансовой помощи для внесения платы за обучение, приобретения учебных средств, оплаты места в детском саду (стипендия молодой матери и отца). Стипендию можно также использовать для удовлетворения своих повседневных потребностей.