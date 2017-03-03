Ханно Матто: работу велотакси нужно урегулировать

«Все это плохо как для жителей города, так и для гостей столицы. Необходимо эту сферу урегулировать, должна быть конкуренция в этой области, а также нужен контроль, то есть: я заказываю услугу, получаю ее, плачу деньги, а владелец платит налоги», - объясняет социал-демократ Ханно Матто. «Кроме того, велотаксисты должны быть как минимум совершеннолетними, и у них должны быть права – необходимо обеспечить безопасность пассажирам и пешеходам».

«Нужно привлечь как жителей Старого города, бизнесменов, предпринимателей из области туризма, так и полицию к созданию поправок в законы», - добавил Матто.